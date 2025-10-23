„Plánujeme, že se tam ročně uskuteční kolem 100 akcí. Přes 60 procent programu budou tvořit koncerty českých i světových hudebních jmen, rodinná show a další kulturní akce. Významnou část zaujme sport. Arena se stane domovem hokejového klubu Kometa Brno. Už nyní máme potvrzené pořádání různých evropských šampionátů i mistrovství světa," prozradil předseda představenstva Areny Brno a městský radní Petr Kratochvíl.
Aktuální pohled do nitra budoucí multifunkční haly Zdeněk Matyáš
Hala dosahuje výšky zhruba 30 metrů, její začalo v září 2023. Arena pojme až 13 000 diváků a nabídne přes 12 200 míst k sezení. Původní náklady byly 4,4 miliardy korun. Nyní jsou asi o půl miliardy vyšší. Je to největší investice Brna v tomto století. Hala ponese oficiální název T-Mobile Arena a stane se tak konkurencí pražské O2 Areny.
Stavba 21. století
Aktuálně dělníci dodělávají opláštění budovy a střechu, evnitř pracují na technologiích, jako jsou rozvody. Právě nejmodernější technologie udělají z haly skutečnou stavbu století. Nabídne totiž 30 různých druhů využití.
Doposud bylo využito 6826 tun železa a 30 tisíc m3 betonu. V době největšího objemu prací se podle společnosti Hochtief, která stavbu realizuje, přímo na ní pohybovalo na 170 lidí – 14 techniků, 40 železářů, 70 tesařů, 25 betonářů a 31 pomocných dělníků. Se zahájením provozu se počítá na podzim příštího roku.
Střechu usadil největší evropský jeřáb s nosností 750 tun. Hala má 8 podlaží – 2 podzemní a 6 nadzemních.
