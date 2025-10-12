„Kvůli složité trase byl nakonec zvolen letecký transport. Při pozemním přesunu by hrozilo zpoždění a ztráta šance na záchranu života,“ vysvětlil jihomoravský policejní mluvčí Petr Vala. Po odběru od dárce zamířili slovenští zdravotníci sanitou k přechodu Brodské–Kúty.
Tam už čekal český vrtulník, pro který vznikla speciální plocha u bývalé celnice u Lanžhota. „Policejní piloti tak mohli s unikátním nákladem rychle a bezpečně pokračovat do nemocnice v Praze, kde už čekal připravený transplantační tým,“ shrnul rychlou a úspěšnou akci policista.
Boj o čas: Policejní vrtulník přepravil darovaná játra pro pacienta v IKEMu Policie ČR