„Jedním z nejzajímavějších nálezů je okraj římské vesnice z poloviny druhého století. Bylo v ní hodně importované keramiky z římských provincií z přelomu letopočtu. Jde o významný nález, podobných u nás moc není,“ řekl vedoucí archeologického výzkumu Matěj Forst ze společnosti Archaia.
Kromě toho archeologové našli i sponu ze ženského opasku. Ta pochází z laténského období a je tedy stará přibližně dva tisíce let. S tím mohou souviset i nalezené kostry psů ze stejného časového období.
Archeologové z Archaie našli u Břeclavi pozůstatky římské vesnice. ŘSD
Vzhledem k tomu, že v lokalitě budou archeologové bádat ještě rok, očekávají, že nálezů bude přibývat, a to zejména, když se budou přibližovat k velkomoravskému Pohansku. „Očekáváme nálezy z raného středověku, z velkomoravského období a mladší,“ upřesnil Forst.
Obchvat Břeclavi má výrazně ulevit přetížené silnici I/55, která prochází městem. Hustá doprava má vést po 8,7 km dlouhém úseku, který bude stát více než dvě miliardy korun. Stavbu prodražuje nutnost postavit na trase asi 20 mostů, jeden podchod a dva migrační mosty pro zvěř. Přesný termín výstavby zatím není stanoven.