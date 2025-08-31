Byla tam největší vojenská síla Římanů mezi Rýnem a Dunajem. V okolí Mušova měli Římané několik táborů, ten největší na kopci Hradisko. „Přezimovalo tam asi 20 tisíc vojáků,“ uvádí historikové z archeologického centra Mušov.

Peněženka ztracená 1800 let: U Mušova ji nechal římský voják

Fragment bronzové římské náramkové peněženky objevili letos u Mušova. Vlevo kopie celé peněženky.

Taková koncentrace sil měla podle historiků pomoci Marku Aureliovi vytvořit provinci Markomania. V té době totiž byl na tažení proti germánskému kmenu Markomanů a tábor u Mušova byl centrální pevností.

Video
Video se připravuje ...

U Mušova ožil římský tábor, ukázka, jak římané tavili bronz. Hynek Zdeněk

K tomu nakonec nedošlo, neboť císař ve Vindoboně (dnešní Vídeň) zemřel (nebo byl zavražděn) a moci se ujal jeho syn Commodus, který spíše než bitvy upřednostňoval taktiku uplácení náčelníků barbarských kmenů. Kolem roku 180 n.l. tak tábor po téměř dvou staletích ztratil na významu.

U Pasohlávek se otevře brána do Římské říše: Cestou v čase uvidíte unikátní nálezy

Budova nového návštěvnického centra Mušov již stojí.

Návštěvníci nyní viděli, jak život v takovém táboře vypadal, jak Římané zpracovávali kovy, jak si zdobili štíty i způsob jejich stravování a využívání lázeňství. Bonusem byla přítomnost Germánů, kteří podle kronik s Římany nejen bojovali, ale uzavírali i spojenectví.
Fotogalerie
19 fotografií
Výroba pásku v germánském táboře, jejich účelem byla nejen ozdobná funkce, ale zároveň sloužily jako pevnější okraj oděvů.
Výroba pásku v germánském táboře, jejich účelem byla nejen ozdobná funkce, ale zároveň sloužily jako pevnější okraj oděvů.
Autor: Hynek Zdeněk