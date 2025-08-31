Byla tam největší vojenská síla Římanů mezi Rýnem a Dunajem. V okolí Mušova měli Římané několik táborů, ten největší na kopci Hradisko. „Přezimovalo tam asi 20 tisíc vojáků,“ uvádí historikové z archeologického centra Mušov.
Taková koncentrace sil měla podle historiků pomoci Marku Aureliovi vytvořit provinci Markomania. V té době totiž byl na tažení proti germánskému kmenu Markomanů a tábor u Mušova byl centrální pevností.
U Mušova ožil římský tábor, ukázka, jak římané tavili bronz.
K tomu nakonec nedošlo, neboť císař ve Vindoboně (dnešní Vídeň) zemřel (nebo byl zavražděn) a moci se ujal jeho syn Commodus, který spíše než bitvy upřednostňoval taktiku uplácení náčelníků barbarských kmenů. Kolem roku 180 n.l. tak tábor po téměř dvou staletích ztratil na významu.
Návštěvníci nyní viděli, jak život v takovém táboře vypadal, jak Římané zpracovávali kovy, jak si zdobili štíty i způsob jejich stravování a využívání lázeňství. Bonusem byla přítomnost Germánů, kteří podle kronik s Římany nejen bojovali, ale uzavírali i spojenectví.