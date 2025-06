Všechno začalo, když Jaroslav při brouzdání lesem u Rapotic na Třebíčsku našel malé káně vypadlé z hnízda. Situace ho nenechala lhostejnou. Vyfotil je a neprodleně umístil i s komentářem na sociální sítě do skupiny Ptačí poradna.

„Narazil jsem na ptačí mládě nějakého dravce smutně postávající v lese, z odstupu ho cvaknul teleobjektivem a širokým obloukem obešel,“ napsal Jaroslav. A děly se věci.

Vzkazu si totiž povšiml Ivo Hertl, který zalarmoval svého kamaráda Milana Špačka. „Díky zadaným souřadnicím to nebyl problém. Takže jsme vyrazili,“ řekl pro Blesk.cz Milan Špaček (42).

Od nahlášení uběhly desítky minut, malý ztracenec se kupodivu stále nacházel v místě, kde ho objevil Jaroslav. „Zkontroloval jsem mu nohy a křídla, jestli neutrpěl zranění. Byl ok,“ popsal amatérský ornitolog.

Záchrana v pravý čas

Ivo s Milanem procvičili lanovou lezeckou techniku a v desetimetrové výšce se ukázalo, že v hnízdě čekali na vypadnuté káně dva sourozenci. Milan jejich znovusetkání natočil, okomentoval a zveřejnil v ptačí skupině.

„Šlo docela o čas, káně bylo bezbranné. Pokud by se objevila třeba liška nebo divočák, dopadlo by to s ním špatně.“

Návrat nedospělého ptáka zpět do hnízda je podle Milana vždy prioritou. „Samozřejmě může skončit v záchranné stanici, ale zpátky v přirozeném prostředí je vždy lepší varianta.“ tvrdí.

Jaroslav, Ivo a Milan sklidili za svou pohotovost záplavu pochvalných komentářů. „Mám z toho dobrý pocit. Ale moje ptačí příjmení v tom nehraje žádnou roli,“ usmíval se Milan Špaček.