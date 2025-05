Václav přilétal z Afriky vždy o něco dřív, aby upravil hnízdo pro svou vyvolenou. Letos jej však Matylda marně vyhlížela. Poté se objevil nový nápadník a po pár dnech „oťukávání“ jej čápice přijala. Podle amatérského ornitologa Michala Daňka, který dění na komíně sleduje několik let, už nový párek zahřívá nejméně dvě vejce s potomky.

„Těžko říct, co je s Václavem. Nejspíš nepřežil náročný a nebezpečný přelet z Afriky domů,“ míní ornitolog. Co by se stalo s novým amantem v případě jeho návratu? „Václav by ho zcela určitě vyhnal,“ tvrdí Daněk.

Změna v soužití nového páru určitě nevadí dětem z vedlejší mateřské skolky. Dění v hnízdě mají z oken svých tříd jako na dlani. První květnový týden by tak mohly být svědky vyvedení nového čapího potomstva na svět. Zároveň zřejmě právě předškoláci vyberou novému nájemníkovi hnízda jméno.

Jatka v Libanonu

Na čápy migrující na jaře z Afriky zpět do Evropy čeká řada nástrah. Asi nejhrůznější je odporná záliba ozbrojených fanatiků v Libanonu, kteří pro svou zábavu letící hejna sestřelují. Za oběť jim padnou tisíce ptáků.

Mezi zastřelenými čápy jsou letos prokazatelně i jedinci z Česka. Přelet nepřežil třeba čáp, který se narodil na hnízdě v Boru u Tachova. Ačkoliv tamní vláda tvrdí, že proti střelcům zakročí, podle ochránců zvířat je opak pravdou.

