Čapí populační explozi zažili před dvěma lety v Ropici na Frýdecko-Místecku. Roky obci vévodilo jedno hnízdo, najednou jich bylo šest. Na rozdíl od místních se z nich však neradovali energetici a některá chtěli odstranit. Nevyšlo jim to.

Bohužel, všechna nová stanoviště vznikla na elektrických vodičích sloupů bez hnízdní podložky a hrozí, že by opeřenci mohli uhořet. Proto ČEZ usiloval o sundání dvou nejrizikovějších hnízd. „Například loni shořela následkem zkratu dvě čapí hnízda,“ uvedl mluvčí ČEZ Vladislav Sobol.

Jelikož je čáp chráněný, energetici nemohou jen tak samovolně do jeho bydlení zasahovat. Přemístění projednaly orgány ochrany přírody a krajský úřad. Ten nyní jejich záměru na odstranění hnízd bez náhradního řešení nevyhověl.

„Pokud nalezneme vhodný pozemek, vždy se snažíme riziková čapí hnízda nejdříve přestěhovat,“ dodal Sobol s tím, že ne vždy se místo najde a vyžadujete to i pomoc dotčené obce.

„Už jsme financovali v době odletu čápů přemístění šesti hnízd. Chceme docílit toho, aby si je stavěli jinde než na sloupech vedení, kde způsobují poruchy a je to pro ně životu nebezpečné,“ podotkl Sobol.

Udělat podložku

O velkém riziku pro opeřence či elektrickou síť mluvil i ornitolog Dan Křenek. „Hrozí zkratování drátů. Když bude vlhko nebo pršet, mláďata mohou dostat ránu, kterou nemusí přežít,“ podotkl Křenek.

Podle něj by bylo ideální, aby poté, co čápi odletí do teplých krajin, obec ve spolupráci s krajem nechala na sloupy zhotovit vyvýšený podstavec s podložkou.