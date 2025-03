Firma tak zanechá výrobu jen v Opavě. Mateřská rakouská společnost Agrana současně zavře závod v Leopoldsdorfu východně od Vídně, kde skončí 120 zaměstnanců. I v Rakousku tak zůstane jen jeden závod.

„Byl to pro mne šok. Dozvěděla jsem se to teprve před chvílí. Pro město naší velikosti znamená propouštění citelný problém. Hned zítra pojedu na úřad práce do Znojma a budu zjišťovat, jak propuštěným zaměstnancům pomoci," přiznala své pocity Eliška Volná, starostka Hrušovan nad Jevišovkou

Podpůrné programy

„Další produkce ve dvou lokalitách v Rakousku a dvou lokalitách v Česku je ekonomicky neúnosná. K tomu se přidává okolnost, že trh s cukrem nepřipouští taková výrobní množství, aby se dlouhodobý provoz lokalit, které budou ukončením výroby dotčeny, jevil střednědobě či dokonce dlouhodobě nadějným," uvedl mluvčí Agrany Markus Simak.

Pro propuštěné zaměstnance podnik připraví podpůrná opatření. Patří k nim rekvalifikace a vzdělávací programy, možnost přijmout zaměstnání v jiných lokalitách, kde skupina působí. Tykačova Severní energetická přerušuje těžbu uhlí na Mostecku. O práci přijde 500 lidí

Počet českých zaměstnanců činil loni na konci února 326, což byl součet z Hrušovan i Opavy. V předchozích letech mírně klesal.

Cukr se v Hrušovanech vyráběl od roku 1851, v současném závodě od roku 1970. Podnik Moravskoslezské cukrovary se stal součástí koncernu Agrana v roce 1992. Ten má celkem téměř 9 tisíc zaměstnanců.

VIDEO: Konec slavného Zetoru