V roce 2013 spojili síly Petr Filip (50) a Martina Bohunová Jančová (48) a v městysu Pozořice na Brněnsku vznikl unikátní slámový betlém. Figuríny v životní velikosti se dostaly i do České knihy rekordů. I letos se podařilo v místní části Jezera instalovat desítky postav.

Malé náměstíčko pod lípou loni hostilo rekordních 57 postav. Letos se Martina, profesí antropoložka, s desítkami pomocníků opět pustila do náročné práce. „Bez pomocníků bychom to nezvládli. I pro ně je to zážitek, zvlášť když se celá scéna po dokončení nasvítí,“ svěřila se.

Chybět v dlouhém seznamu figur nemohou Josef s Marií, Tři králové s velbloudy, hospodyně, sedlák, slon, kapela, ovce a oslíci stejně jako římský voják. Nejsnazší na výrobu je malý Ježíšek, kterého uloží do kolíbky až na Štědrý den. Přípravy celé akce začínají už v říjnu, výsledek stojí za to.

Pro příchozí platí, že nejatraktivnější pohled na betlém se naskytne od 16 do 21 hodin, kdy je nasvícený. Pokud počasí dovolí, bude betlém k vidění až do konce ledna.

Video Video se připravuje ... Petr Filip o stavbě unikátního slámového betlému v Pozořicích TV Blesk Zdeněk Matyáš

Tajemství výroby

Základem všeho je dřevěná konstrukce, na kterou navážou králičí pletivo. Korpus je vycpaný sekanou slámou, detaily se dotvarují z dlouhé ovesné slámy. Nejde o rychlovku, výroba jedné figury zabere šest až osm víkendů. Celkem padne na pozořický betlém v průměru osm metráků ovesné slámy.

Pokračují v tradici

Petr a Martina navázali na tradici pozořických betlémů, které vyráběl ze sádry Josef Ambrož. Ve slámovém betlému kromě Ježíška s Josefem a Marií nechybí ani římský voják „Je v tom myšlenka, kdy se Josef s Marií museli zapsat při sčítání lidu. A zápisy tehdy hlídali právě římští vojáci,“ vysvětlila Martina.

Loni, kdy se slavilo 50. výročí premiéry slavné filmové pohádky Tři oříšky pro Popelku s Libuší Šafránkovou a Pavlem Trávníčkem, zpestřila sestavu slámová Popelka na koni s princem, který jí zkouší nasadit střevíc. A jak jinak i historické sáně s vozkou a třemi oříšky.