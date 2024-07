Loni na jaře se stal oficiálně nejtěžším psem v Česku. Dnes tříletému anglickému mastifovi Uriášovi z Letovic tehdy váha ukázala 124 kilogramů, což mu vyneslo zápis do České knihy rekordů. Od té doby přidal psí „drobeček“ další kilogram navrch a titulu si náležitě užívá.

„V červnu jsem byli v Pelhřimově, kde Uriáš potvrdil své prvenství coby nejtěžší pes v Česku. Předpokládáme, že se na této váze jeho hmotnost ustálí. Nechceme jej vykrmovat, chceme mít psa, jehož hmotnost odpovídá jeho plemeni, výšce a věku,“ prozradila Blesk.cz jeho majitelka Helena Kalasová.

Celebrita z Letovic

V Letovicích lidé vědí, že ve městě žije psí šampion pojmenovaný po pohádkovém čertovi. „Má dobrou povahu. Při vycházce nás lidé zastavují, děti si jej chtějí pohladit. V Letovicích je zkrátka čtyřnohou celebritou,“ usmívá se Helena.

V aktuálních vedrech chodí Uriáš na krátké procházky brzy ráno a večer, až se začne stmívat. Vyhledává stinná místa pod stromy, ráno louky, kde se chladí v rose. Přes den je doma. „Přízemí rodinného domku máme uzpůsobené pejskům. V celém přízemí máme dlažbu, která v létě hezky chladí a na zimu je podlahové topení“ upozornila Helena Kalasová.

V parném létě jedině do řeky

Uriáš miluje v létě vyjížďky k místům, kde se vlévá Křetínka nebo Bělá do řeky Svitavy. Dostat jej pak z vody je ale nadlidský výkon. „Dlouho ve vodě běhá, hledá hlubší místa, kde se chladí a nikdy nechce vylézt. Je doslova v transu, dokonce jsme ho museli pronásledovat vodou málem i přes jez. Vzhledem ke kvalitě vody v řece jdeme všichni doma pod sprchu. Uriáš na dvoře, neboť by se do sprchového kouta nevešel,“ popisuje paní Helena.

Uriáš spořádá denně jeden kilogram granulí. Miluje pamlsky, třeba sušená vepřová ouška, nepohrdne buřty. „Ale není tlustý, žádný povaleč. Prostě dobře narostl,“ zdůrazňuje jeho majitelka.

I když je Uriáš dobrák od pohledu, doma se rázem změní v nekompromisního strážce obydlí, nahradí tak spolehlivě kameru či alarm. „Nezvané návštěvy by asi měly problém už u vrátek. Když zavrčí, každý ví, s kým má tu čest,“ dušuje se Jiří Kalas. Ten s manželkou i rekordmanem rád zamíří k nedaleké hospůdce U Hellerů.

Pes je trvalý závazek

Helena pracuje jako galeristka, Jiří je dispečerem u dopravní společnosti. Péče o mazlíčka-rekordmana je jejich druhou prací, zálibou a posláním. „Život bez psů si už nedovedeme představit. O to víc nás mrzí, že si řada lidí pořídí zvíře a poté zjistí, že je jim na obtíž. Peče o pejska, to je radost, starost, ale především závazek se vším, co k tomu patří,“ podtrhla Helena Kalasová.