Akce, které lidem do budovy umožní přístup, jsou naplánované na tři listopadové víkendy. Pro hudební akce zaměřené na elektronickou hudbu Filtr By Dornych a EXIT Warehouse: By Dornych si v prvních dvou víkendech prostor pronajali externí pořadatelé, na třetí listopadový víkend připraví program developerská společnost.

V pátek 15. listopadu plánuje koncert, jehož program zatím zveřejněn nebyl. V sobotu 16. listopadu bude přístupné třetí patro budovy s výstavou o historii brutalistní budovy.

Symoblický poplatek

Při postupné likvidaci budovy budou mít lidé příležitost získat některé části stavby a jejího vybavení. „Objekt má řadu vybavení, které lze ještě bez problému použít a byla by škoda jej vyhodit. Zároveň se nás řada lidí ptá, zda si bude moct odnést nějakou památku na starou budovu či alespoň nějaký upomínkový předmět. Ještě řešíme, jak to technicky uděláme, ale chtěli bychom veřejnosti za symbolický poplatek nabídnout například funkční sanitu, dveře, ale i betonové reliéfy či další charakteristické prvky budovy,“ uvedl ředitel developmentu firmy Crestyl Jaromír Krb.

Přípravy na demolici budovy z roku 1984 začaly v létě a pokračovat budou do konce roku. „Během následujícího měsíce chceme dokončit všechny přípravy související zejména s přeložkami inženýrských sítí. V prosinci se bude připravovat demolice hlavní budovy, ale začneme již odstraňovat všechny menší objekty v areálu,“ doplnil Krb. Demolice budovy začne v lednu, bude postupná a potrvá čtyři měsíce.

Nový Dornych

Bezprostředně poté má začít stavba projektu Nový Dornych. V prostoru vedle hlavního nádraží má vzniknout částečně zastřešený veřejný prostor a šest budov, z nichž nejvyšší bude mít osm pater. Zůstane napojení na podchod pod hlavním nádražím a také lávka nad Úzkou ulicí.

Nájemních bytů má být v nových budovách 186, doplní je 26tisíc m2 kancelářských ploch a 27 tisíc m2 ploch určených pro obchody.

Budova někdejšího Prioru je jedním z posledních zástupců architektonického stylu brutalismus v Brně. Byl dokončen v roce 1984 a jde o fragment původního mnohem rozsáhlejšího projektu. Ten zpracovával celou oblast jižně od autobusového nádraží Grand a počítal s přesunem brněnského hlavního nádraží.

Mělo podle něj vzniknout velké regionální centrum se dvěma obchodními domy a domem obchodu a služeb s 22 podlažími. Vznikat začal v 60. letech, po příchodu sovětských vojsk v roce 1968 byl však odložen, vznikla pouze skromnější varianta a z ní byl postaven jen OD Prior.

