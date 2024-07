„Příroda v okolí řeky se v podstatě vrátila do stavu, v jakém byla v 19. století, než vodohospodáři meandrující tok Svratky na jih od Brna maximálně napřímili a urychlili odtok vody z krajiny. Napočítali jsme snad jedenáct funkcí, které povodňový park má," řekl starosta Jan Vitula (Vaše Židlochovice).

Ekologie i rekreace

Pěším a cyklistům slouží jako spojka z Vojkovic, už nemusí po silnici. Do jezera se lidé chodí koupat a celá oblast slouží jako rekreační zázemí města. Výrazně se také zvýšila retenční schopnost krajiny a voda zachycená při vyšším průtoku se postupně vsakuje. Když hladina dosáhne určité úrovně, ze slepého ramena se voda přelije do jezera, které je jinak dotované spodní vodou.

„Nyní místo poprvé čerstvě posečené, aby se prosadil výsev a na loukách jsme získali plánovanou směs bylin," upozornil Vitula.

Kvůli spodní vodě

Impulzem k projektu byla suchá léta ve druhé polovině minulé dekády, kdy v okolí Židlochovic klesla o metr spodní voda a třeba v zámeckém parku začaly usychat staleté stromy. „Nyní se, ale i díky deštivějším rokům, podařilo spodní vodu stabilizovat na dřívější úrovni," dodal starosta.

Objevily se nové druhy hmyzu a především se rozšířil počet druhů ptáků, kteří zde nacházejí vhodné podmínky k životu.

Inspirace i pro jiné

Projekt, který ministerstvo životního prostředí podpořilo zhruba 55 miliony, podle Vituly inspiroval i starosty okolních obcí. „Shodli jsme se se starosty 20 obcí, co leží pod Brnem na Svratce a také na Litavě a na Šatavě, že bychom chtěli tato opatření udělat v mnohem větším rozsahu. Nyní už víme, jak na to, a věřím, že do deseti let by se mohla podoba krajiny výrazně změnit a být odolnější i proti stoleté vodě," shrnul Vitula.

VIDEO: Čištění Brněnské přehrady od nánosů stovek tun nepořádku. (leden 2024)

Video Video se připravuje ... Čištění Brněnské přehrady od nánosů stovek tun nepořádku. Jiří Nováček