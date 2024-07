S rodinou se dvojnásobná maminka Bohdana vypravila na jih Slovenska do termálních lázní v Dunajské Stredě. Jenže v pondělí na návštěvnici z Brna náhle přišly porodní bolesti. Personál i přítomní návštěvníci zareagovali okamžitě a ještě před příjezdem sanitky mohli ženě poblahopřát k narození Izabelky.

Bohdana si užívala vodu v jezeře, které je součástí areálu. Náhle však pocítila křeče a díky mateřským zkušenostem hned vytušila, co se bude dít. Na břehu se mezitím shromáždili návštěvníci, plavčíci i rodina ženy.

„Zavolali jsme i sanitku, ta však nemohla tak brzo dojet. Všechno tak dostalo rychlý spád přímo u jezera," uvedla marketinková manažerka termálů Katarína Horváthová.

Poděkování všem

Čerství rodiče už stihli poděkovat všem, kteří u nečekaného porodu asistovali. Byly mezi nimi i tři ženy z řad návštěvníků. Na sociálních sítích potvrdili, že mají zážitek na celý život. Podobné pocity zažili i plavčíci.

Vedení Thermalparku si pochopitelně radostnou událost nenechalo pro sebe. „Dnes se tu stala úžasná věc. Na břehu jezera se narodilo miminko. Děkujeme všem přítomným, kteří byli na místě a pomáhali, jako i našim plavčíkům za úžasnou duchapřítomnost. Odvedli jste skvělou práci,“ uvedlo vedení termálů na Facebooku s dovětkem, že není pochyb, že je to i "jeho miminko".

Nikdo nečekal, že tam bude víc, než jedno! Rodiče popsali, jak jim předčasné narození trojčat změnilo život!

„Mamince i děťátku přejeme zdraví a hodně krásných chvil v životě, a samozřejmě hodně vodních zážitků u nás,“ dodalo vedení koupaliště.

Vstup zdarma

Marketinková manažerka uvedla, že malá Izabelka bude mít na deset let vstup na koupaliště zdarma. „Celá rodina dostala od nás pobyt zdarma, který mohou využít kdykoli do tří let v našem kempu nebo v hotelu,“ prozradila.

VIDEO: Žena porodila v autě před dětmi.