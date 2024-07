Kozoroh

Finální dekáda července bude plodná a profesně zviditelníte. Hvězdy vám doporučují uvolnit se, netlačit na pilu a být trpěliví. Pokud jste stále single a rádi byste to změnili, vyrážejte na místa, kde by se vám dobře seznamovalo. Na diskotéce to nebude.