Vaňková nejprve o snímku řekla, že jde o nechutnou fotomontáž. V pondělí večer ale nevyloučila, že by fotka mohla pocházet ze setkání s náhodnými lidmi v centru Brna před dvěma nebo třemi lety. Jaká látka je na fotce, nedokázala říci. S tvrdými drogami podle svých slov zkušenosti nemá. Připustila, že si občas dá skleničku vína či piva nebo legální přípravky z konopí HHC.

Kdo si myslí, že Brňané nad aférkou s údajným kokainem mávli rukou, ten se mýlí. Redaktor Blesk.cz byl ve středu večer v hospodě na Vídeňské ulici očitým svědkem prudké hádky čtyř hostů. Mladé ženy a jejích tří společníků.

„Ona si může ve volném čase šňupat, co chce, když to nemá vliv na její práci,“ tvrdila dívka. Odpovědí jí byl hlasitý nesouhlas ze tří hrdel. „Ty k*ávo, já si dám koks a půjdu do práce, jo? A skončím s náklaďákem ve škarpě a půjdu,“ oponoval jeden ze štamgastů. Do vzrušené debaty musel dokonce zasáhnout personál lokálu.

Holt Žít Brno

Hotový boom zasáhl sociální sítě. Vtipné i méně vtipné fotomontáže Čechy očividně baví. Primátorka a partajní šéf, také Brňan Petr Fiala, si na jedné koláži špitají: „Markéto, ať už se to neopakuje!" a primátorka odpovídá: „Vynasmažím se, šéfe!".

Stejná fotka má i druhý text: „Markéto, brzy budou volby. Musíme sestavit program." a na to Vaňková kontruje: „Co? Stavit se pro gram?"

Vtipálci neušetřili ani logo města, v němž mezery mezi jednotlivými písmeny místo bílé čárky vyplnily lajny kokainu. „Holt Žít Brno,“ doprovodil fotku jeden ze slušnějších vzkazů na sociálních sítích.

Asi nebylo nalajnováno

Brňan Luděk, ve svém příspěvku popsal, jak vysvětlil svým potomkům úskalí různých druhů drog. „Tati, jsou drogy špatné?“ Řeknu jim: „Ano, podívej se na toho červeného, nemytého bezdomovce, to z něj udělal alkohol. Když budeš kouřit, můžeš přijít o plíce a mít díru v krku jako támhle ten pán. A jestli vidíš tu hubenou, ploužící se trosku, to je pervitin.“... „Tati a co kokain?“ „No ten je obzvlášť zákeřnej. Můžeš vstoupit do politiky, vydělávat hodně peněz a stát se primátorem města!"

Posměchu neunikli ani fotbalisté Zbrojovky, kteří ve středu doma prohráli s pražskou Duklou. Sklidili výtky za bídný výkon a schytali to i za primátorku. „Holt asi nebylo pořádně nalajnováno,“ neudržel se jeden ze zhrzených fandů na sociálních sítích.

Mnozí se ale rozhodli z "koksového Brna" raději utéct. „V Brně této kauze nyní jednoduše nelze uniknout. Všude na vás číhá a neustále doráží s tím, že musíte být neustále připraven mít na ni svůj názor a být schopen jej patřičně obhájit. Proto jsem se rozhodl urychlit svůj odjezd na dovolenou, a to někam hodně daleko, nejlépe do zahraničí,“ svěřil se odborník na otce genetiky J. G. Mendela a vedoucí muzea Mendelianum Jiří Sekerák.

Pochvala od Hollana, ale...

Svých obhájců by našla brněnská primátorka aktuálně na prstech jedné ruky. Paradoxně ji pochválil její věčný kritik Matěj Hollan (Zelení a Žít Brno s podporou Idealistů). „Tohle je nejlidštější věc, kterou kdy udělala, slyším od lidí, kteří jinak její politice vůbec nefandí. Postavila se k tomu čelem a když si odmyslím nějaká její až komická vyjádření v rámci toho rozhovoru na Nově, tak tento její postoj může přispět dobré věci a tato témata takzvaně nestigmatizovat,“ řekl Hollan.

Jedním dechem ale dodal, že by i tak Vaňkovou odvolal. Ovšem za stavbu víceúčelové haly na výstavišti, která prý město zadluží na desítky let. Primátorka se zkrátka nikomu nezavděčí.

Přes svůj sekretariát ve čtvrtek vzkázala, že se ona, ani její náměstek Robert Kerndl nebudou k celé věci dál vyjadřovat do doby, než se setká se zástupci brněnských koaličních stran. Setkání se má uskutečnit začátkem příštího týdne.

Douda kroutí hlavou

„Konečně negativní zpráva o Brně,“ reagoval s nadhledem na aféru známý odborník ze Střediska prevence a léčby drogových závislostí Drop In Ivan Douda. Dodal, že jistý institut v Amsterodamu vypracoval před lety studii, kdo je ve společnosti nejúspěšnější.

„Vyšlo, že ti, co si něco dali. Uměli riskovat, dotáhnout věci do konce. Jestli se teď někdo v Brně rozhodl zlikvidovat primátorku, snoubí se v tom politika, závist a averze vůči politikům. Podle mě je to pošetilý nápad,“ shrnul Douda.