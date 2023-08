Zpět

na

Novou silniční galerii (tunel s průhledy) zprovoznili silničáři v brněnské Žabovřeské ulici. Vznikla při budování další části velkého městského okruhu. Doprava zatím vede jedním pruhem v každém směru, a to v pravém pásu ve směru do Královopolského tunelu. Jízdní pruhy ve směru do centra, tedy ty blíže řece, jsou uzavřené.