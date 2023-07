Býk

Venuše je v opozici k Uranu a bude to tak po celý měsíc. Tato zpráva vás jistě nepotěší, ale nebudete pro opačné pohlaví atraktivní. Nejde o to, že byste nebyli fyzicky přitažliví. Vaše chování a přístup jsou prostě nesnesitelné. Prostě to přeháníte.