Ryby

Milé Rybičky, v tomto týdnu nezůstávejte doma a pohybujte se mezi zajímavými lidmi. Jste plny energie a komunikativní, a proto by to neměl být velký problém. Kdybyste se uzavřely samy do sebe a zůstaly osamoceny, tak by to nedopadlo dobře. Bavte se s přáteli.