Do obtížné situace se dostali zaměstnanci firmy Ferromet a. s. z Veselí nad Moravou. Zatím marně čekají na prosincovou mzdu. Vyhlásili proto stávkovou pohotovost. Firma z holdingu Z Group, který vlastní miliardář Zdeněk Zemek (71), problémy přiznala.

„Výplatu ještě nedostal nikdo. Jen několik lidí v nejtěžší situaci dostalo zálohu. Pracuje tady asi 90 lidí, převážně jde o muže, tedy živitele rodin,“ popsal situaci v podniku místopředseda odborové organizace Ferromet ve Veselí nad Moravou Radek Chmelař.



Peníze nedošly

Podle zákona měli zaměstnanci, z nichž mnozí v podniku pracují 20 a více let, dostat mzdu nejpozději do konce ledna. Úplně nejzazší termín byl 15. únor. Když peníze nedošly na účet ještě ani 21. února, dohodli se odboráři, že od středy 22. února vstupují do stávkové pohotovosti.

Mluvčí holdingu Miroslav Slaný problém přiznává. „Na účtu nám schází peníze. Výplatu za prosinec proto nedostal ještě nikdo, dělníci, ani management. Důvodem jsou vysoké zálohy za energie, které jsou nyní v hutnickém průmyslu enormní. Dalším problém je to, že se více výrobku vyrobí, než prodá,“ uvedl mluvčí holdingu.

Firma nicméně podle něj dělá kroky, které by situaci měly co nejrychleji vyřešit. „Skutečně na tom pracujeme se vší energií. Chápeme problémy zaměstnanců a omlouváme se jim za vzniklé nesnáze,“ dodal Slaný.

Synové jsou ve vězení

Zdeněk Zemek patřil dříve mezi 100 nejbohatších Čechů. Jeho holding Z Group má roční obrat přibližně čtyři miliardy korun. Patří do něj ocelářský průmysl, autodoprava a několik solárních elektráren. Je polovičním vlastníkem prvoligového fotbalového klubu 1.FC Slovácko.