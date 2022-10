Rak

Milí Raci, blíží se novoluní ve Štíru, které nebude mít ideální vliv na vaše myšlenkové pochody. Nejvíce to pocítíte v práci a ve financích. Opravdu si dávejte pozor na svůj přístup, protože by se vám to nemuselo vyplatit. Neprosazujte svou pravdu.