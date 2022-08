Zpět

Hospitálský řád sv. Jana z Boha prodloužil Brnu na poslední chvíli nájem, který umožňuje městu do konce roku provozovat Nemocnici Milosrdných bratří. Nájemní smlouva měla vypršet 31. srpna. Pokud by ji konvent neprodloužil, nejstarší špitál na Moravě, který má 466 lůžek, by zanikl.