Rak

Dnes je druhá neděle adventní, ale vy si ji vůbec neužíváte. V rodinném kruhu to není ono a hodně vás to trápí. Dokonce řešíte i trvalého partnera a máte dojem, že by se vám měl více věnovat. Raději to nepřehánějte a zajděte si na adventní koncert.