Ryby

V sobotu si dávejte pozor na to, co vypustíte z úst. Jednoho člena rodiny svými výroky patřičně urazíte a bude velmi složité udobřit si ho. Je také možné, že se vám to nikdy nepodaří. Pokud chcete pokračovat ve vztahu s partnerem, omluvte se mu.