Nemilé překvapení čekalo po sobotním nočním lijáku v neděli na obyvatele Žarošic na Hodonínsku. V okolí se naplnily suché poldry, bahno z polí poté vteklo do ulic.

Podle starosty Jiřího Kacera se naplnily suché poldry, které jsou všude okolo obce, a tak bahno vteklo až na hlavní silnici. „Štěstím bylo to, že se bahno nedostalo do sklepů, takže škody by neměly být nijak zásadní,“ řekl starosta.

S pomocí hasičů a těžké techniky, které je dostatek, by měl být hlavní úklid hotový během neděle. Žarošice jsou rozložené podél Zdravovodského potoka a ze všech stran obklopeny kopci, na nichž jsou intenzivně obdělávaná pole. I proto jsou poldry kolem celé obce.

„Dlouhé roky se tu nic podobného nestalo, spíš naši hasiči jezdili pomáhat do okolí. Nyní je potřeba odklidit bahno z ulic a vyčistit kanalizaci a potom bude samozřejmě nutné vyčistit i zanesené poldry," upozornil Kacer.

Jihomoravští hasiči vyjeli v noci k devíti událostem kvůli dešti, většinou čerpali vodu. Vydatnější déšť může podle předpovědi zasáhnout jižní Moravu ještě v neděli či v noci na pondělí.

