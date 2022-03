Zpět

Nový most přes řeku Svitavu v Brně, který bude stát odhadem více než 220 milionů korun, navrhnou architekti z londýnského ateliéru William Matthews Associate. Most o délce 85 metrů a šířce 30 metrů by měl do dvou až tří let vzniknout mezi bývalým areálem Zbrojovky a Motorárnou Zetor.