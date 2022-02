Zpět

Pokud fotbalová Líšeň postoupí do nejvyšší ligy, bude hrát domácí zápasy na městském stadionu v Srbské ulici. Tam, kde je již doma Zbrojovka. Rozhodli o tom včera brněnští radní, kteří klub z Líšně vezmou v případě postupu do 1. ligy do pronájmu.