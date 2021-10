Zpět

na

Jako v pohádce o kohoutkovi a slepičce si musela připadat manažerka Markéta (43) z Trutnova, která si před dvěma roky při návštěvě rodičů v Kroměříži po pádu ošklivě poranila loket na levé ruce. V ruce záhy ztratila hybnost. Nastalo dlouhé trápení, protože se nedařilo najít specialisty, kteří by ruku uvedli do stavu před nehodou. Dokázali to až na konci letošního září ortopédi ze znojemské nemocnice!