„Ubylo návštěvníků z Rakouska a Slovenska, výrazně stoupl ale počet domácích turistů, zejména z Prahy a okolí. Návštěvnost je tak oproti loňsku vyšší o deset procent. V průměru to bylo tři tisíce návštěvníků denně,“ uvedl ředitel Aqualandu Moravia Petr Pavlacký.



Spokojeni jsou i na některých hradech a zámcích. „Hrad Pernštejn přilákal o téměř třicet tisíc návštěvníků víc než loni. Vyšší počet turistů byl i na hradě Veveří, kde byla nově instalovaná trasa i na zámku ve Vranově nad Dyjí,“ řekla mluvčí památkové péče Dagmar Šnajdrová.

Zejména tuzemští turisté našli cestu i do zoologických zahrad. „Od května do července navštívilo brněnskou zoo téměř 121 tisíc lidí, to se téměř vyrovnalo stejnému období předcovidového roku 2019,“ upřesnila mluvčí brněnské zoo Monika Brindzáková.



Plno bylo i v Moravském krasu.V ostatních čtyřech jeskyních návštěvnost klesla,“ upřesnil mluvčí Správy jeskyní České republiky Pavel Gejdoš.

VIDEO: Na hradě Pernštejn letos otevřeli obnovenou Vrchnostenskou zahradu.

délka: 00:13.23 Video Na hradě Pernštejn otevřeli obnovenou Vrchnostenskou zahradu Zdeněk Matyáš