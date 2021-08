Vodnář

Týmová práce je vyloučena a hrozí konflikty s nadřízeným, ale máte chuť do sólo práce a moc dobře víte, co je potřeba začít či dokončit. Milí Vodnáři, pokud jste dali někomu slib o vykonání práce, tak ho dodržte. Soustřeďte se na to, co komu slibujete.