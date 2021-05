Panna

Začátek měsíce vám příjemně utíká a chováte se spontánně. To u vás nebývá zvykem, proto jsou vaši blízcí nadšení. Sice jste stále puntičkářští a prahnete po dokonalosti, ale dá se to s vámi hravě vydržet. Pouštíte se do aktivit, které vám velmi svědčí.