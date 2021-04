„Pozorovací období trvalo několik desetiletí. Kolonie slepce, čítající několik stovek zvířat žijících ve viváriu, nevykázala žádné případy vzniku spontánních nádorů. Buňky nepodléhají stárnutí,“ uvedla Olga Britanova z brněnského institutu CEITEC.



Dlouhý život

Na výzkumu pracoval mezinárodní tým vědců z Brna společně s Ruskem a Izraelem. „Izraelští kolegové zjistili, že se vyznačuje i zcela výjimečnou odolností vůči rakovině uměle vyvolané pomocí chemických látek,“ upozornila Britanova.

Slepec svým vzhledem připomíná krtka. „Jedná se ale o hlodavce, který žije až dvacet let. To je desetkrát delší doba než u jeho blízce příbuzných druhů, jako jsou myši a potkani. Biologii a imunitní systém budeme ještě zkoumat, může to být důležité pro lidi,“ dodala Britanova.



Pracují v něm vědci ze všech brněnských univerzit. Výzkumem slepce galilejského se zabýval institut Masarykovy univerzity.

Slepec galilejský obývá oblast východního Středomoří. Jde o podzemního hlodavce. Dorůstá délky 35 cm a vážit může až přes půl kilogramu. V některých zemích (např. Libye) se traduje, že když se někdo dotkne slepce galilejského, tak také oslepne.



