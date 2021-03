Kozoroh

Neděle se ponese v odpočinkovém duchu a vy jste za to rádi. Vždyť se nemusíte honit za prací a úspěchem. Ve svých plánech do budoucna jsou na viditelném místě děti. Je docela možné, že vám podaří přírůstek do rodiny. Váš život nabere jiný směr.