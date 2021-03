Býk

Nutně si potřebujete promluvit s dobrým kamarádem. Jeden člen rodiny se chová divně a vy nemůžete přijít na to, co ho trápí. Na hádky nemáte náladu, to se raději stáhněte do ústraní. Vyčerpání je na vás vidět a nepříjemná atmosféra vám k tomu nepřidá.