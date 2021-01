Zákaz nočního vycházení využil opilec z Břeclavi. Nasedl na jízdní kolo a projížděl městem tak, že by mu za jiných okolností ostatní účastníci silničního provozu překáželi. Nebo spíš on jim. Při prchání před strážníky si asi pořádně natloukl.

Jízda cyklisty zaujala v sobotu po půlnoci operátora kamerového systému. „Byla značně nejistá, ale zato kreativní. Jízda rovně mu prostě nešla. Asi měl závadu na řídítkách,“ komentovala případ mluvčí břeclavských strážníků Lenka Rigó.



Když se o něj začala brzy zajímat hlídka strážníků, muž šlápl do pedálů a snažil se jim ujet.Zřejmě to muselo hodně bolet. To ale opilce nezastavilo.

„Po skoku plavmo se před hlídkou snažil ukrýt v příkopu. I tak byl strážníky nalezen a „dechově“ zkontrolován. Více než promile alkoholu odpovídalo způsobu jízdy a jeho heroický výkon bude po zásluze odměněn,“ dodala Rigó.