Lev

Pokud jste dostali od Ježíška něco na sebe, tak si to vyzkoušejte a udělejte s tím parádu. I kdyby se vám to nelíbilo, tak to nedejte najevo. Nyní je na prvním místě spokojenost blízkých. Ani vy se nemusíte strefit každému do jeho přání.