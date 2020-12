Byla to její první samostatná služba. Mladá železničářka ale udělala před 50 lety osudovou chybu. U Řikonína na Brněnsku za to zaplatily desítky lidí. Umíraly ve vagónech, které spadly z viaduktu.

Bylo pochmurné ráno 11. prosince 1970. Přibližně v sedm hodin stál na viaduktu u Řikonína nákladní vlak. Mladá hláskařka v Níhově pustila na stejnou kolej lokomotivu, vracející se do Brna.

Po chvíli si chybu uvědomila a volala výpravčímu. Podle dobových spisů měl 45 sekund na to, aby zabránil tragédii. To ale neudělal. Lokomotiva najela zezadu do nákladního vlaku. Sedm vozů vykolejilo, zůstaly ale na viaduktu.

Druhá tragédie na jižní Moravě v rozmezí 12 hodin, srážku s vlakem nepřežil neznámý muž



Vagony se utrhly

Po druhé koleji vzápětí přijížděl Ex 57 Pannonia a narazil do nich. „První dva vagóny rychlíku, lůžkový a jídelní, se zřítily dolů. Od ostatních se utrhly. To bylo štěstí. Na viaduktu zůstalo devět plně obsazených vozů s cestujícími,“ uvedl v pořadu České televize Osudové okamžiky jeden z cestujících.

I tak byly následky tragické, zemřelo 31 cestujících, většinou polských železničářů, kteří se vraceli z dovolené v Maďarsku. Dalších 18 lidí bylo zraněno. Hláskařka musela na 6,5 roku a výpravčí na 4,5 roku za mříže.

Neznámá žena tragicky zahynula pod vlakem: Trať mezi Tišnovem a Vranovicemi je zavřená

Celková škoda, včetně odškodnění byla tehdy vyčíslena na 13 milionů korun. Pro porovnání - průměrná výše platu tehdy byla 1 915 korun. Kilo chleba stálo 2,60 Kčs, litr mléka 1,90 Kčs, boty 170 Kčs, nové auto Škoda 55 500 Kčs nebo například ostříhání u holiče 5 korun.

Tehdejší média měla o nehodě zakázáno obšírně psát. Zmínka vyšla pouze v Rudém právu. Příčina, tedy nedostatečný způsob zabezpečení, se uvádět nesměla. Až v roce 1982 byl na železniční trati u Řikonína instalován autoblok, který dokáže podobným nehodám při selhání lidského faktoru zabránit.



*14. listopadu 1960, Stéblová - 118 mrtvých a 110 zraněných

* 24. prosince 1953, Šakvice – 103 mrtvých, 83 zraněných

* 20. prosince 1943, Praha Kbely – 41 mrtvých, 91 zraněných

* 21. prosince 1950, Podivín - 34 mrtvých (neoficiálně dokonce 45), 56 zraněných

* 11. 12. 1970, Řikonín – 31 mrtvých, 18 zraněných

VIDEO: V březnu 2019 se v Brně na hlavní nádraží srazily dva osobní vlaky, nehoda se naštěstí obešla bez smrtelných případů, zraněno bylo 21 lidí.

délka: 00:37.78 Video Na Hlavním nádraží v Brně se srazily dva vlaky. Jely po jedné koleji. Zraněno bylo 21 lidí, 200 cestujících evakuováno. Jiří Nováček