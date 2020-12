Už 17 let vlastní Radějovskou oboru na Hodonínsku miliardář Leoš Novotný (59) a už 17 let do ní lidé téměř nesměli. Rozsudky krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu nařídily miliardáři oboru zpřístupnit už před dvěma lety. Přelezy do obory zřídil přesto až před pár dny. Podle ministerstva životního prostředí přelezy ale nestačí. Novotný se brání, že chce zabránit vjezdu motorkářů a pytláků.

„Je to teprve pár dnů, co se u obory objevilo několik přelezů, kudy do ní mohou návštěvníci. I nadále ale mají problém maminky s kočárky či vozíčkáři. Ti se přes ně nedostanou,“ uvedl Pavel Dekař z hnutí Duha Bílé Karpaty.



zdůraznil ředitel výkonu státní správy ministerstva životního prostředí František Ondráš.

Novotný přiznává, že mu maminky s kočárky dělají těžkou hlavu. „Rozhodně mi nevadí a rád je uvítám. Jen musím najít řešení, aby se oni do obory dostaly a nevjížděli nám sem lidé na motorkách a pytláci,“ dušuje se Novotný.



Turistý prý vítá

Z toho důvodu nechal vyrobit turnikety. „Jednalo se ale o nekvalitní produkt, kočárek do něj vjel do třetiny a zasekl se. Musíme to vymyslet jinak. Turisty jinak vítáme, vyrobili jsme pro ně množství laviček s výhledem na přírodu,“ vysvětlil Novotný.

Leoš Novotný, mimojiné i bývalý majitel firmy Hamé, je podle magazínu Forbes 52. nejbohatším obyvatelem České republiky. Jeho majetek odhadl na 4,5 miliardy korun. Nyní společně podniká v dopravní společnosti Leo Express. Vlastní Radějovskou oboru o rozloze 1600 hektarů.



