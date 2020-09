Rak

Ve finále pracovního týdne jste rozmrzelí a nic nestíháte. Asi byste si měli dát pozor na to, co šéfovi řeknete. Je docela jisté, že si vás pozve na kobereček. Pokud se to stane, tak mu v ničem neodporujte, on má prostě ve všem svou pravdu.