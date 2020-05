Už od desáté hodiny dopoledne začali amatérští kuchaři přikládat pod kotle a pustili se do netradičního měření sil. Každý totiž vařil jiný druh polévky. Vůně se přitom nesla do daleka.



„Aby bylo srovnání ideální, musel by každý vařit stejný typ polévky.Proto jsme tady měli každou polévku jinou, konkrétně to byly: bramboračka, kulajda, uzená, slepičí vývar, dršťková, kyselica, gulášová, fazolová a zelňačka,“ uvedla organizátorka koštu Petra Půčková (41).

Hodnotili samotní návštěvníci, kterých dorazilo přibližně osm desítek. Ti nakonec rozhodli, že nejlepší polévku uvařili Radim Hanák (52) a Kamila Majerčáková (25) z Bzence. „Nečekali jsme to. Nikdy jsme polévku v takto velkém množství nevařili,“ přiznali oba. Jen těsně druhá byla kyselica a třetí byla uzená.



délka: 00:58.73 Video Ve Veselí nad Moravou se konal první ročník Koštu polévek Hynek Zdeněk, blesk.cz

Recept na vítěznou fazolovou polévku (15 litrů, pro běžnou rodinu je potřeba vše vydělit deseti). Autoři: Radim Hanák (52) a Kamila Majerčáková (25) z Bzence.

Suroviny: 1 kg červené fazole 1 kg bílé fazole 500 g sádla 1 kg cibule 500 g slaniny 6 klobásek (použita Zarazická klobása) 4 lžíce polohrubé mouky 2 lžíce sladké papriky 8 masoxů sůl, pepř mletý a nové koření (dle chuti) 1,5 hlávky česneku 10 litrů vody 300 g petržele 300 g celeru 300 g mrkve hrst čerstvé majoránky 2 hrsti kadeřavé petržele 1 balíček sušené majoránky 1 lžíce octu jíška na zahuštění podle chuti

Příprava: Na sádle osmažit cibuli do zlatova. Poté do ní přidat nakrájenou slaninu na jemno. Následně přidat nakrájené klobásy. Poté přidat několik lžic polohrubé mouky a sladkou papriku. Pořádně zamíchat. Do toho se přidá předvařená fazole. Červená se vaří přibližně o 20 minut kratší dobu, než bílá. Ve výsledku pak mají obě přibližně stejnou konzistenci. Přidat asi 10 litrů vody a povařit. Následně se přidá masox. Osolit, opepřit a přidat nové koření. Poté nakrájet na čtvrtiny několik stroužků česneku a přidat do polévky. Následně se přidá nakrájená na kostky mrkev, petržel a celer. Po dalším vaření se dochutí asi hlávkou drceného česneku. Následně se do toho přidá najemno nakrájené: čerstvá majoránka a kadeřavý petržel. A přidá se celé balení sušené majoránky.

Doba vaření a zpracování: 2 hodiny.