„Odhadem jde o 2. až 3. století našeho letopočtu. I když se jedná o takzvané římské období, majitelem nádoby byl germánský kmen, který jižně od Znojma a na přilehlém rakouském území tehdy sídlil,“ prozradil David Rožnovský, archeolog a kurátor výstavy Archeologie 2014-2018 v minoritském klášteře.

Vědro, jehož objem činí přibližně 15 litrů, si dávný majitel několikrát vyspravil. „Sloužilo určitě majiteli dlouho, je na něm patrná řada oprav. Zda je vyrobil místní řemeslník, nebo ho někde ukořistili, nedokážeme říci. Na Znojemsku jde ale o jedinečný nález svého druhu,“ zdůraznil archeolog.

Asi to byl Kvád

Vědro vzniklo v tzv. římském období ohraničeném lety 753 př. n. l. (vznik Říma) po konec 5. století (zánik Západořímské říše). Pravděpodobně jeho uživatel patřil ke germánskému kmenu Kvádů, kteří ustupovali před římskými jednotkami na východ. Usadili se na území dnešní jižní Moravy, jihozápadního Slovenska a Horního Rakouska.

S cenným nálezem obaleným hlínou si tři měsíce hráli konzervátoři, teď se pohledem na něj mohou pokochat návštěvníci výstavy.

Nálezy jsou k vidění do listopadu

Výstava Co jste ještě neviděli… Archeologie 2014-2018 zahrnuje výběr od rozsáhlých výzkumů na katastru obce Dyje a na světoznámé vinici Šobes až po drobnější akce v okolí Vranovské přehrady.

V minoritském klášteře ve Znojmě je přístupná až do 10. listopadu 2019. Od pondělí do středy od 9-17 hod., stejně tak od pátku do neděle. Ve čtvrtek je návštěvní doba od 9 do 17:45 hodin.