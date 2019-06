Býk

Začínáte si zvykat na to, že se vám daří všechno do puntíku. Ukořistěte lepší pracovní místo právě v tomto týdnu, kdy je úspěch nejpravděpodobnější. Šéfovi se moc líbí, že máte chuť do práce a jde to vidět na první pohled. Hýříte vitalitou.