Lev

Pracovní prostředí není zrovna podle vašeho gusta, ale vy se nevzdáváte. Veškeré úkoly dotahujete do zdárného konce, ale vynakládáte na to všechno úsilí. To vás začíná hodně vyčerpávat. Neházíte flintu do žita, ale připravte se na náročný boj.