Lev

Z nového úkolu jste tak nadšeni, že nevíte z jakého konce se do něj pustit. Ale nehledejte v tom nic složitého, přeci v jednoduchosti je síla. Jenže vy potřebujete mít vše exkluzivní. Uberte na své náročnosti, jinak to nedopadne dobře a pokazíte to.