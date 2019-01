Štír

Dalo by se říci, že přicházíte do práce v dobré náladě, a dokonce se těšíte i na náročnější úkoly. Věřte, nabití energií získáte mnohé. To poznáte hned na finančním ohodnocení. Odměna se vám hodí, protože právě nemáte nad svými financemi kontrolu.