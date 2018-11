Odboráři z jihomoravské záchranky už zase "bouchli do stolu". Ani po dvou letech jim prý nikdo nevysvětlil, kdo najezdil 12 tisíc kilometrů s terénním vozem Land Rover Discovery, který pro ně v roce 2015 koupil kraj! Podali proto trestní oznámení.

„Domníváme se, že záchrance vznikla škoda. Policie by měla zjistit, co se celý rok s autem dělo, kdo v něm jezdil a proč,“ řekl Blesku předseda odborů Bohuslav Zrza. Odboráře naštval i jejich šéf. Ředitel Milan Klusák tvrdí, že veškerý majetek záchranky patří zřizovateli, tedy kraji. Včetně auta za dva miliony korun, které mělo zdravotníkům pomáhat v první linii.

Slánský: Jen jsem auto převezl na parkoviště

Pátrání ukázalo, že stopy vedly k Janu Slánskému, poradci tehdejšího jihomoravského hejtmana Michala Haška (ČSSD). Jenže ten uvedl, že vůz po zakoupení jen převezl do garáží kraje. „A to byla jenom nějaká manipulace mezi jedním parkovištěm a druhým. Ale to bylo tak všechno,“ svěřil Slánský už dříve Seznamu.cz.

Auťák se v říjnu 2016 vrátil do garáží záchranky, dostal žlutý nátěr a slouží při výjezdech do terénu. Záhadu jeho ročního pobytu na kraji chce rozlousknout i Milan Vojta (ANO), nový krajský radní pro zdravotnictví. „V současnosti případ prošetřuje odbor zdravotnictví. Na základě tohoto šetření kraj zváží další právní kroky,“ řekl Blesk.cz.

Hašek: Epizoda v zákopové válce odborů

Blesku se k celé věci vyjádřil i exhejtman Michal Hašek. Šéf odborářů vede podle něj už několik let zákopovou válku s vedením jihomoravské záchranné služby. „Toto je jen další epizoda. Myslím, že se za posledních pět let dostala jihomoravská záchranka díky svému vedení a podpoře zřizovatele na špici mezi záchrankami v České republice. A potom tuhle obrovskou pozitivní práci mnoha lidí takhle někdo zdevalvuje kvůli svým osobním antagonismům, to považuji za velmi smutné," vzkázal Hašek.

Speciálně vybavený vůz pro záchranáře odsouhlasili jihomoravští krajští zastupitelé speciální dotaci na jaře 2015. Auto bylo určeno k cestě do míst, kam by se běžná sanitka dostala s velkými obtížemi.

