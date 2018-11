délka: 00:07 Video 360p REKLAMA Simona Krainová na pódiu. Krátce poté nečekaně zkolabovala. Zdeněk Matyáš

Co rok, to nový rekord. Festival Life! je na ty taneční přímo předurčen. „Loni tady tančilo s Leošem Marešem, Ondřejem Sokolem a Simonou Krainovou 2 052 lidí,“ zmínila dosavadní milník mluvčí festivalu Dita Brančíková.



Rekord padl v pavilonu A1 brněnského výstaviště, který byl zcela zaplněn. „Lidé tančili v rytmu 80. let minulého století na song Wanna Dance With Somebody zpěvačky Whitney Houstonové,“ dodala Brančíková. Loni se zapojilo do tance na veletrhu Life 2 052 lidí, byla mezi nimi i Simona Krainová.