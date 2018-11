„Byla jsem v sobotu 27. října na Hubertské jízdě. Jeli jsme na louce dostatečně daleko od silnice. Vpředu jeli master (nejzkušenější jezdec a pořadatel jízdy – pozn. red.) a liška (jezdec, který má na kabátu připnutý liščí ohon – pozn. red.). Já jela jako čtvrtá na kobyle Carmella,“ popsala počátek Huberstské jízdy Zetochová.



Kobyla zrychlila a začala vyhazovat

Když master a liška zrychlili, zareagovala Carmella tak, že začala také utíkat. Byla přitom tak rychlá, že vedoucí dvojici začala dohánět. „Když jsme je téměř dojeli, začala jsem zpomalovat, protože mastera nesmíme předjet. Kobyla začala hodně vyhazovat a já přitom spadla na záda a hlavu. Nic se mi ale nestalo,“ ujistila Zetochová.

Kobyla nejprve poodběhla asi ještě 50 metrů a pak se oproti všem zvyklostem nevydala k ostatním koním, ale namířila si to rovnou k velmi frekventované silnici, kde auta jezdí devadesátikilometrovou rychlostí. Petra zavolala mobilem manželovi, aby jel koni vstříc od Rohatce nedaleko Hodonína. Jí samotné pomohla neznámá trojice mladých lidí, kteří ji naložili do auta.



Muž v černém

Co se dělo dál, neví vlastně nikdo. „Najednou proti nám šel muž v černé kombinéze s černou přilbou na hlavě, který měl opodál odstavenou bílou motorku. Carmellu vedl za uzdu a předal mi ji. Stihla jsem mu jen v rychlosti říct děkuji. Ráda bych se mu ale chtěla odměnit. Nechci ani domyslet, co by se stalo, kdyby se s kobylou někdo srazil. Následky by byly strašné, jak pro lidi, tak i pro koně,“ vysvětlila Zetochová.

Po ochotném muži pátrá pomocí Facebooku, kde její příspěvek sdílí už 1 500 lidí. „Zároveň samozřejmě děkuji i těm ochotným lidem, kteří mne naložili u silnice do auta a odvezli směrem ke koni,“ dodala žena, která je velmi zkušenou jezdkyní a denně jezdí hned na několika koních.

