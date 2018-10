Jemné vrčení tetovacích strojků je slyšet na brněnském výstavišti. Více než dvě stovky tatérů z celého světa tam předvádí své umění, které doslova bere dech. Drobné jehličky zapíchávají zájemcům do kůže na rukou, nohou i na hlavě.

V Brně předvádějí své umění vyhlášené tuzemské salony, například pražský Tribo, přijeli ale umělci i z celého světa. „Jsou tady třeba tatéři z Japonska a Filipín.V plném složení nikde v Evropě dlouho nebyli, přijeli tak jen k nám. To nás opravdu moc těší. Patří totiž mezi světovou špičku,“ vysvětlil za pořadatele Ondřej Honel.