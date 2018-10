Deset z nich přitom křesla v zastupitelstvu obhajuje. Starosta Jan Symon (42), který stojí v čele vesnice devět let, i oba jeho zástupci jsou na prvních třech místech listiny. Zvolení mají tedy všichni jisté. Vesnice je totiž jednotná a představuje unikátní ostrůvek sousedské shody.

„Ostatní strany nedokázaly postavit vlastní kandidátku. Je to ale i tím, že na jedné listině jsme i s bývalými členy ODS nebo lidovci. Naše zastupitelstvo tak nebylo a ani nebude jednobarevné. A jsme dobří, lidi na nás nebrblají,“ vysvětlil ostopovickou pohodu starosta.

Navzdory tomu, že se ostopovičtí shodli na směřování vesnice, by starosta přece jen nějakou opozici uvítal. „Tento stav, i když je příjemný, by nás mohl časem svést třeba k pohodlnosti. Ale to by nám sousedé asi dali rychle vědět,“ přemítá Symon.

Zelený úspěch

Ostopovice mají na svém kontě Zelenou stuhu pro nejlepší vesnici roku s životním prostředím jak v Jihomoravském kraji, tak čerstvě i v celém Česku!

Kde to naopak neklape

V Dlouhé Lhotě, Hodějicích a Lipovci na jihu Moravy se komunální volby nekonají. Nenašel se totiž nikdo, kdo by chtěl vesnice vést. Stát proto ve vsích stanovil správce z Krajského úřadu. Ti budou majetek obcí spravovat, nesmějí jej však prodávat, zastavovat nebo sjednávat úvěry.