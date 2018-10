Beran

Připravte se na to, že si budete na čas muset utáhnout opasek, co se finančních věcí týká. Problémy se objeví nečekaně, ale neměli byste hned házet flintu do žita. Když to budete nejméně čekat, tak se ve dveřích objeví člověk, jenž vás zachrání.